Jogadores do Benfica já foram vacinados

Os jogadores do Benfica foram vacinados esta sexta-feira no Estádio Universitário, em Lisboa, contra a Covid-19. A saída do centro de estágios no Seixal ocorreu por volta das 8 horas e o regresso uma hora e meia depois.





No Estádio Universitário, o processo de vacinação aos elementos do plantel encarnado foi rápido com todo o grupo a revelar grande tranquilidade, apesar do momento que o clube atravessa decorrente da detenção de Luís Filipe Vieira.