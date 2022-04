Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogadores do Benfica moralizados para ganhar dérbi com o Sporting Exibição na Champions faz crescer confiança no grupo que águias podem bater rivais em Alvalade





DE PÉ. Plantel cai na Europa mas mantém-se firme à procura de fazer mossa à equipa de Amorim, que segue no segundo posto do campeonato

• Foto: REUTERS