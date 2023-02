Jogadores do Benfica reagem à eliminação da Taça: «Fizemos de tudo para passar a eliminatória»

O Benfica foi eliminado nos 'quartos' da Taça de Portugal, depois de perder com o Sp. Braga nos penáltis (5-4) depois do 1-1 no tempo regulamentar, num jogo após o qual as águias teceram críticas à equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins. Nas redes sociais, alguns jogadores reagiram ao encontro e reforçaram a união entre todos."Juntámo-nos e fizemos de tudo para passar a eliminatória, acima de tudo demos tudo pelo nosso clube mas ontem não foi possível. Continuaremos sempre a lutar pelos nossos objetivos e a zelar pelo Benfica", escreveu António Silva, enquanto Otamendi foi mais sucinto: "Juntos."Já João Mário e Florentino mostraram "orgulho" na equipa orientada por Roger Schmidt. "Ainda mais orgulhoso deste grupo de trabalho. Iremos continuar a lutar até ao fim", escreveu o médio, de 30 anos."Orgulho nesta família, demos tudo o que tínhamos. Não era assim que queríamos que terminasse a nossa caminhada na Taça. Continuaremos a lutar até ao fim pelo Benfica e para alcançar os nossos objetivos. Juntos!", pode ler-se na publicação de Florentino.