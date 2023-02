Jogadores do Benfica reagem à mensagem de despedida de Enzo: «És um jogador diferenciado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enzo Fernández despediu-se do Benfica esta quarta-feira com uma mensagem nas redes sociais, a qual foi comentada por vários jogadores das águias (ou que passaram pelo clube esta época). "Boa sorte" foi o que mais desejaram os agora antigos companheiros ao médio argentino, que ruma ao Chelsea."Irmão, és um jogador diferenciado, boa sorte no futuro""Ídolo""Muita sorte irmão""Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho sempre! Muita sorte irmão""Muita sorte irmão""Boa sorte na caminhada irmão""Muita sorte irmão"