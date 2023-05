Jogadores do Benfica rendidos a João Neves e há quem lembre 'Guerra dos Tronos': «Jon Snow do Seixal»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Neves (@joao_neves87)

João Neves assumiu um papel predominante na vitória contundente do Benfica frente ao Portimonense (1-5) . Numa exibição competente de todo o grupo, o algarvio foi o motor do meio-campo, teve pormenores de classe e grande personalidade, e os companheiros de equipa não pouparam os elogios.O camisola 87 das águias partilhou duas fotos do jogo no Algarve na sua página de Instagram, publicação que foi rapidamente 'invadida' por outros jogadores do Benfica:Chiquinho: "Jon Snow do Seixal. Craque"Gonçalo Ramos: "Jogas muito"Grimaldo: "Craque"David Neres: "Menino de ouro"António Silva: "Ela mora aí mano, nunca foge do teu pé"