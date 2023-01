Jogadores do Benfica rendidos ao livre de Grimaldo: «Como é que fazes isso?»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Grimaldo foi uma das figuras da vitória desta terça-feira do Benfica diante do Varzim (2-0) para a Taça de Portugal. O lateral das águias, que entrou em campo com a braçadeira de capitão, abriu o marcador logo aos 4 minutos com um grande golo de livre direto que impressionou até... os próprios companheiros de equipa. Chiquinho, por exemplo, acabou mesmo a pedir dicas ao espanhol..."Grande vitória da equipa e muito feliz pelo golo! Foi um orgulho enorme levar a braçadeira", escreveu Grimaldo no Instagram."Não falhas!", respondeu Enzo Fernández, fazendo referência ao livre convertido pelo espanhol. "Como é que fazes isso?", questionou Chiquinho.Também Diogo Gonçalves, que já neste mercado deixou as águias para assinar pelo Copenhaga , deixou um 'emoji' de um coração.Grimaldo, recorde-se, teve de ser substituído ao minuto 55 devido a uma entorse no pé direito, mas tranquilizou os adeptos na 'flash' garantindo não ser "nada de grave"