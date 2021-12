Jogadores foram para casa por ordens da estrutura do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi a estrutura do futebol do Benfica que determinou o cancelamento do treino desta manhã, ordenando o regresso dos jogadores a casa, sabe Record.

A decisão foi tomada depois de Jorge Jesus ter colocado o seu lugar à disposição. A partir desse momento, ficou claro que não havia condições para o técnico seguir ao comando do clube e os responsáveis dos encarnados decidiram que o melhor seria passar a sessão de trabalho para a tarde, já sob orientação de Nélson Veríssimo.

O treinador da equipa B, que preparava o encontro com o Feirense desta tarde, já regressou ao Seixal. Será ele a orientar os próximos treinos e a equipa no Dragão, na quinta-feira.