Jogadores do Benfica impressionados com apoio: «Apenas um treino 'normal'...»

O ambiente vivido este domingo no Estádio da Luz mais parecia de jogo do que propriamente de um treino. As saudades de ver os craques encarnados eram tais, que mais de 23 mil adeptos acorreram ao reduto encarnado para ver ao vivo pela primeira vez o novo Benfica sob as ordens de Roger Schmidt. No final, foram vários os jogadores que deixaram nas redes sociais o seu agradecimento.Um deles foi o dinamarquês Alexander Bah, que veio de um clube, o Slavia Praga, que tem um estádio com lotação máxima de 20.800 espectadores. Ora, no primeiro contacto com os adeptos encarnados, superou logo esse registo... e num treino. Na sua mensagem, o defesa direito 'exagerou' nas contas, pois as oficiais são mais baixas, mas a mensagem de espanto é clara. "Apenas um treino 'normal', com 27 mil espectadores. Wow, obrigado malta!".Outro futebolista que assinalou o apoio foi Alex Grimaldo, espanhol que foi apupado sempre que tocava na bola. Tudo por causa da polémica protagonizada no final da época passada e que, ao que parece, os adeptos encarnados não perdoaram.