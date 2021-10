Jogo com Farense no Seixal

Os encarnados defrontam hoje o Farense, da Liga Sabseg, em jogo-treino que terá lugar no Benfica Campus, no Seixal. Jorge Jesus aproveita a paragem competitiva devido aos compromissos das seleções para ver em ação elementos menos utilizados, preparando o encontro da Taça de Portugal com o Trofense.

Já ontem, a equipa técnica orientou mais um treino com os jogadores que ficaram no Seixal a trabalhar, mas o grupo acabou por receber um ‘reforço’. Pedro Ganchas, central da equipa B, foi chamado, numa altura em que Jesus não pode contar com Otamendi, Vertonghen e Lucas Veríssimo.