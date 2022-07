Jogo com Reading transmitido na BTV

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao 14.º dia de preparação, o Benfica realiza hoje o primeiro teste, defrontando o Reading , em St. George’s Park. O encontro com a formação do Championship (ficou um lugar acima da zona de descida) terá início às 16 horas e transmissão em dureto na BTV, como apurou o nosso jornal. Ainda longe de ter o plantel definido, vai ser possível ter uma ideia de como está a evoluir este novo Benfica. Antes do jogo, Roger Schmidt orienta um treino à porta fechada, às 10 horas.