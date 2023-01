Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogo com Sporting é ideal para Enzo dar a volta?: «Terá de fazer pela vida e dar imagem diferente» Record falou com Álvaro Magalhães e Gaspar Ramos acerca do regresso do médio às opções de Schmidt





• Foto: Lusa/EPA