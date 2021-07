Jogo do Benfica B com Extremadura cancelado

O encontro entre Benfica B e Extremadura, de definição dos 3.º e 4.º classificados do Troféu Luis Bermejo, em Badajoz, foi cancelado. Numa nota no site, os encarnados explicam que o cancelamento se deve a motivos "somente da responsabilidade da organização do torneio".





Ao queapurou, a formação da 2ª divisão B de Espanha não apresentou condições para disputar um segundo jogo, por não ter futebolistas suficientes, sendo que a organização do torneio não apresentou alternativa.O FC Porto B defronta na noite deste domingo (20h30) o Badajoz, na final do torneio. Já a formação comandada por Nélson Veríssimo volta a jogar na próxima quarta-feira, diante do Estoril Praia (10h00).