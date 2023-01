John Brooks a caminho do Hoffenheim segundo o 'Bild'

O jornal alemão 'Bild' adianta esta quarta-feira que John Brooks está próximo de reforçar o Hoffenheim, da Bundesliga. O negócio poderá acontecer por empréstimo ou em definitivo, visto que o jogador está ligado ao Benfica apenas até ao final da temporada.O possante central norte-americano, de 29 anos, tem as portas da titularidade fechadas face à concorrência dos habituais titulares Nicolás Otamendi e António Silva. Na última partida, face ao castigo do argentino, Roger Schmidt optou por dar a possibilidade a Morato de alinhar com o Santa Clara. A situação foi, aliás, comentada pelo próprio treinador alemão na conferência de imprensa de hoje.De águia ao peito, o internacional norte-americano conta apenas cinco presenças oficiais. A concretizar-se a ida para Hoffenheim, seria um regresso ao campeonato alemão onde cumpriu toda a carreira até rumar a Portugal, no verão. Antes, havia representado Wolfsburgo e Hertha Berlim.