John Brooks deixa Benfica a título definitivo

John Brooks vai deixar o Benfica e reforçar o Hoffenheim, da Bundesliga, a título definito. O negócio rende meio milhão de euros ao clube da Luz, apurou Record.O possante central norte-americano, de 29 anos, tinha as portas da titularidade fechadas face à concorrência dos habituais titulares Nicolás Otamendi e António Silva. Na última partida, face ao castigo do argentino, Roger Schmidt optou por dar a possibilidade a Morato de alinhar com o Santa Clara. A situação foi, aliás, comentada pelo próprio treinador alemão na conferência de imprensa de hoje.