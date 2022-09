John Brooks já está em Portugal para reforçar o Benfica. A CNN Portugal divulgou imagens da chegada de Brooks, de 29 anos, a Tires, acompanhado por Rui Pedro Braz.O central norte-americano destaca-se pela estampa física (1,93 metros) e pela carreira sénior passada unicamente na Alemanha, primeiro no Hertha Berlim e depois no Wolfsburgo. Internacional pelos EUA em 45 ocasiões, Brooks tem dupla nacionalidade, tendo também representado a seleção germânica nas camadas jovens. Está sem clube depois de cinco anos ao serviço do Wolfsburgo. Desta forma, Brooks poderia chegar à Luz a custo zero.Refira-se que o defesa já tinha realizado os testes médicos em Maiorca, uma vez que teve a um passo de rumar à formação espanhola. A proposta do Benfica, contudo, acabou por convencer o norte-americano.