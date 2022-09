John Brooks e a opção pelo Benfica: «Waldschmidt disse-me que era tudo perfeito»

John Brooks falou esta quinta-feira pela primeira vez como reforço do Benfica, assumindo estar muito satisfeito pela chegada à Luz e revelando as palavras que trocou com Luca Waldschmidt, ex-jogador das águias, quando os dois estavam juntos no Wolfsburgo.





"É um sentimento fantástico, é uma honra para mim vir para o Benfica, é um grande clube. Para mim é ótimo, espero que também seja para o clube. Sei que o Benfica é um dos maiores clube do Mundo, que joga todos os anos na Champions, com um bom futebol", começou por dizer o defesa-central norte-americano, continuando: "Ainda não falei [com o Wladschmidt] porque foi tudo muito rápido, mas disse-me antes, quando chegou ao Wolfsburgo, que era tudo perfeito e que o clube era muito profissional e estava perfeitamente organizado.", disse à BTV.