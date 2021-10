John Textor à CMTV: «É agradável ouvir que Rui Costa está aberto a falar»

John Textor reagiu com agrado às palavras de Rui Costa, que mostrou abertura para conversar com o empresário norte-americano ou com quaisquer outros investidores. "É agradável ouvir que Rui Costa está aberto a falar com investidores que possam apoiar a missão do Benfica", frisou o investidor, à CMTV.





O empresário salientou que "o Benfica deve ser sempre dos seus sócios" e referiu que "aguarda o resultado das eleições e a oportunidade de ter uma reunião construtiva com a nova liderança."Esta terça-feira, à BTV, o também candidato Francisco Benitez também mostrou abertura para ouvir o norte-americano.