John Textor anuncia que suspendeu acordo com 'Rei dos Frangos' até às eleições no Benfica

John Textor anunciou esta terça-feira que suspendeu, até ser conhecido o resultado das eleições no Benfica, as negociações com José António dos Santos, conhecido por 'Rei dos Frangos', tendo em vista o contrato-promessa de compra e venda de 25 por cento das ações da SAD das águias, um negócio que custará ao empresário norte-americano cerca de 50 milhões de euros.





"Eu e o Sr. [José António dos] Santos acordámos, previamente, suspender o nosso contrato-promessa até os sócios do Benfica confirmarem a sua escolha para a direção [do clube]", pode ler-se numa publicação na página oficial do empresário no 'Twitter'.Recorde-se que o sufrágio está agendado para o próximo dia 9 de outubro, dentro da data limite que o empresário tem para efetivar a compra de 25% do capital da SAD do Benfica, que termina em novembro.