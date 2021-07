John Textor confirma encontro com Carlos Janela e diz querer Benfica ao nível da Red Bull

John Textor confirmou que Carlos Janela esteve presente num dos encontros entre o empresário norte-americano, José António dos Santos e Luís Filipe Vieira, em abril, no escritório do 'rei dos frangos'.





"Tenho-me encontrado com muitas pessoas pela primeira vez. O senhor Janela foi um deles. Quanto ao segundo nome [n.d.r.: um dos utilizadores do Twitter questionou Textor se não conhecia João Gabriel], não me recordo de ter reunido com ele. O que interessa é que as minhas ideias são mesmo minhas, assim como as minhas propostas. Não tenho qualquer outro contacto para além do Sr. Santos. É irrelevante se outras pessoas à parte aparecem. Estou a par do valor do Benfica e isso é o que realmente importa para mim", afirmou Textor no Twitter, onde costuma responder aos fãs benfiquistas.Numa dessas conversas, foi abordado o tema da compra de outros clubes, com Textor a esclarecer: "Se a Red Bull pode deter vários clubes, também o Benfica pode... neste momento não é possível mas posso mostrar ao Benfica como criar valor através da bolsa de valores de Nova Iorque e usar ações como moeda para comprar clubes. Esse seria o plano."