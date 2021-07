John Textor diz que virá a Lisboa em breve

O empresário norte-americano John Textor revelou que vem a Lisboa "em breve", apesar da recusa do Benfica em recebê-lo. O anúncio foi feito em resposta a perguntas de adeptos, no Twitter, admitindo que a razão da viagem prende-se com a apresentação, em entrevista, do projeto para as águias.

Na semana passada, Textor disse que já tinha estado na Luz, na BTV e no Seixal. O ‘Correio da Manhã’ adiantou que José António dos Santos juntou Vieira e Textor no seu escritório, em Torres Vedras, em abril, um dia após o acordo para a compra de 25% do capital da SAD. Os dois encontros terão sido monitorizados pelos investigadores.





E o jornal ‘I’ revela na edição desta segunda-feira uma fotografia de Vieira ao lado do norte-americano, segurando uma camisola do Benfica, com o nome de Textor e o número 10.