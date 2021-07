John Textor diz ter-se encontrado com Luís Filipe Vieira

John Textor revelou esta quinta-feira, em declarações ao 'Nascer do Sol', ter-se encontrado com Luís Filipe Vieira, pois "queria garantir que a direção do clube via com bons olhos a sua entrada como investidor".





Por outro lado, ainda em declarações ao mesmo título, o empresário norte-americano que assinou um acordo com José António dos Santos para adquirir 25% das ações do Benfica, assumiu pretender atualizar essa mesma oferta, oferencendo-se para adquirir as ações de qualquer outro acionista que queira sair.A informação revelada pelo empresário norte-americano, nomeadamente o encontro com Vieira, acaba por contradizer aquilo que afirmara no comunicado emitido na segunda-feira , quando afirmara que que nunca tinha procurado, negociado ou chegado a acordo "para comprar ações a qualquer outra parte, a não ser ao Sr. dos Santos".Ao mesmo título, Textor explicou ainda os contornos do encontro com Vieira. "A nossa operação foi realizada à luz do dia, com assinatura no átrio do Four Seasons Hotel em Lisboa. Fomos fotografados juntos num local público. (…) e não havia segredo sobre o encontro". No dia seguinte, o empresário visitou o Estádio da Luz, as instalações da Benfica TV e o Centro de Estágios do Seixal. "O encontro foi breve, com a ajuda de um tradutor e fiquei com a sensação de que o sr. Vieira valorizou o meu interesse no Benfica. (...) Foi um grande dia, um sonho tornado realidade", disse em relação à visita às instalações das águias.