John Textor: «Em Portugal estou interessado em todos os clubes menos no Benfica»

John Textor chegou esta manhã ao Rio de Janeiro para fechar a compra do Botafogo e admitiu à imprensa do país que esteve em Portugal a "fazer negócios". O investidor norte-americano quer associar-se a um clube português, que depois lhe permita "beneficiar o Botafogo". Só não quer é o Benfica..."Deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, noutro clube, acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo. Em Portugal quando se está num clube grande você é acionista minoritário, mas pode ser um acionista que contribui. Ter a maioria das ações aqui no Botafogo faz deste o meu principal projeto neste momento. Mas queria ter uma posição minoritária num clube em Portugal, que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria uma ótima ideia. Ainda estou a falar com as pessoas por lá. Estou interessado em todos os clubes, menos no Benfica", explicou o norte-americano, citado pelo 'Globoesporte'.Textor, que já se mostrou interessado em comprar ações do Benfica, quer contratar Luís Castro para treinar o Botafogo.