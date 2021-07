John Textor não descarta investir noutra SAD em Portugal: «Tudo é possível no futuro»

John Textor não descarta investir em SAD's de outros clubes portugueses no futuro, depois da 'nega' que levou do Benfica.





"Não é algo em que tenho pensado, mas tudo é possível no futuro. Tenho seguido o Benfica por muitos anos. Mas o meu interesse é muito focado em Portugal, por razões que pretendo explicar, se for entrevistado em algum canal de televisão", expressou o empresário norte-americano, após ter sido questionado por um utilizador do Twitter.