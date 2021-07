John Textor reage à nega da direção do Benfica: «Com o coração pesado»

John Textor admitiu ter ficado "desanimado" com a nega dada hoje pela direção do Benfica, que decidiu vetar a venda de 25 por cento do capital da SAD ao empresário norte-americano. Num comunicado que será divulgado nas próximas horas mas a que o 'Nascer do Sol' teve acesso, Textor disse também que não ficou surpreendido.





"Claro que estou desanimado por saber, oficialmente, que a direção do Sport Lisboa e Benfica não aprovaria a minha compra de ações ao Sr. Santos", disse, citado por aquele jornal, manifestando-se de "coração pesado".Apesar de tudo, Textor acredita que, a "dado momento, no futuro", ainda será recebido pela atual direção encarnada.