John Textor responde à alegação da direção do Benfica de que seria "entidade concorrente"

Para lá de ter revelado o encontro com Luís Filipe Vieira, John Textor reagiu em comunicado à nega dada pelo Benfica à sua proposta para entrada no capital social da SAD, algo que as águias justificaram por entenderem que o milionário norte-americano é uma entidade concorrente. Em causa está o facto de o empresário ter a intenção de comprar uma percentagem do Crystal Palace, como por ser detentor de escolas de futebol nos Estados Unidos e do canal de streaming FuboTV, especializado em transmissão de Desporto ao vivo.





Ora, na sua missiva, Textor refuta tal estatuto e dá a sua visão dos factos, apresentando vários argumentos que no seu entender fariam desta ligação algo proveitoso e não o contrário.Relativamente à escola de futebol em causa (a FC Florida Preparatory Academy), refere que a mesma foi criada por si para ajudar crianças desfavorecidas para conseguirem bolsas nas universidades americanas. Garante ainda que não tem qualquer lucro e que são apenas as suas doações a cobrir os gastos.Em relação à FuboTV, Textor refere que deixou essa empresa em outubro de 2020 e que já não tem qualquer ligação à mesma - apenas possui uma participação no capital inferior a 1%, que se compromete a "vender imediatamente", caso esse "investimento passivo cause preocupação". Por outro lado, o empresário norte-americano lembra que o fuboTV foi uma das primeiras operadoras a distribuir a Benfica TV e que a mesma deve ser vista como "uma amiga do Benfica e não como uma concorrente".A finalizar, o empresário norte-americano assume ter interesse em ser um dono minoritário de um clube inglês, mas frisa que isso não faz de si um concorrente das águias e ainda questiona: "o Benfica não pensou já em ideias similares para se expandir para o Reino Unido?". Neste ponto, lembra aquilo que foi dito por Domingos Soares de Oliveira em 2017 E se um dia se tornar investidor de um clube britânico, Textor acredita que "dita parceria iria aumentar de forma dramática a comercialização dos jogadores formados no Benfica, seja por aumento das receitas por transferências, mas também ao reduzir a necessidade de transferir tantos dos melhores jogadores". "Francamente, eu preferia ver as receitas crescerem internacionalmente, para que as transferências de jogadores pudessem ser reduzidas para corresponder às práticas dos melhores clubes na Europa. Em qualquer caso, como o Benfica há muito pondera a aquisição de clubes na Europa e colabora habitualmente com outros em Inglaterra, estou certo de que a direcção sabe que as minhas ideias de investir num clube parceiro só beneficiariam o Benfica, e não o tornaria competição. Mesmo assim, a direção não deve operar com base em rumores sobre o que poderei adquirir no futuro como uma determinação de que já sou um concorrente. Algo que não sou", garante."Para concluir este ponto, um indivíduo que um dia esteve numa empresa de streaming que promoveu a Benfica TV, que doa o seu tempo e dinheiro para uma organização de caridade para jovens estudantes e que considera investir em clubes que possam dar uma colaboração atrativa e lucrativa ao Benfica não pode ser considerado hositl. Quem gostariam que vos comprasse as ações do Sr. Santos? Alibaba? Surgiro que a direção aprecie o facto de ter um investidor apaixonado, que quer estar em minoria e quer elevar o interesse da maioria, que é detida pelo povo. Podem ler novamente o meu comunicado inicial. Acredito no clube do povo que é o Benfica, mas acredito que é hora de finalmente abrir um mundo de oportunidades, para lá da economia fecha de Portugal, para que o Benfica possa ocupar o seu lugar de direito no topo do futebol mundial. Quatro jogadores do Benfica no onze do Man. City, prontos para jogar contra nós se os encontrarmos... não é tempo de tentar algo novo?", finaliza em jeito de questão.