John Textor tem até novembro para comprar 25 % da SAD do Benfica

John Textor tem até novembro para efetivar a compra de 25 por cento do capital da SAD do Benfica. No último dia 16 de junho, o investidor norte-americano assinou um contrato-promessa de compra e venda, que termina a sua validade a 16 de setembro. No entanto, como revelou o empresário ao 'Correio da Manhã', "existe uma cláusula que prolonga esse prazo por mais 45 dias", isto é, até ao início de novembro.





Textor, recorde-se, chegou a acordo com José António dos Santos para garantir esta fatia da sociedade anónima das águias, depois de o ‘Rei dos Frangos’ ter comprado a maioria a outros acionistas. Esta aquisição, diga-se, já foi considerada "inoportuna" por parte dos responsáveis encarnados. A operação terá de ser aprovada em assembleia-geral da SAD.