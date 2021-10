John Textor vai ser recebido pela direção do Benfica

John Textor vai estar no Estádio da Luz, na quinta-feira, para reunir com a direção benfiquista. Quem o confirmou foi o próprio clube da Luz, em comunicado. De acordo com as águias, o empresário, que já manifestou interesse em investir no Benfica, irá apresentar "as suas intenções relativamente ao clube".





"Após explícita solicitação pública, e indo ao encontro do que foi anunciado antes do período eleitoral, a Direção do Sport Lisboa e Benfica deliberou receber o Sr. John Textor no Estádio da Luz, esta quinta-feira, com o intuito de ouvir as suas intenções relativamente ao Clube", pode ler-se no comunicado, onde as águias revelaram como foram distribuídos os pelouros pelos vice-presidentes.