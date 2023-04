Jonas acredita na conquista do título: «O Benfica sempre lidou bem com a pressão»

Jonas reconhece que o Benfica está sob pressão mas acredita que os encarnados vão conquistar o título esta época. Em entrevista à BTV o antigo avançado das águias recorda que o clube está habituado a liderar com situações deste tipo."O Benfica sempre lidou bem com a pressão. Faltam poucos jogos e 4 pontos é uma boa vantagem", explicou Jonas, recordando que passou por momentos semelhantes. "Lidámos sempre bem com isso. Fazíamos a nossa parte e dependíamos de nós. Hoje o cenário é muito parecido. Por isso, o Benfica tem totais condições para fazer os pontos necessários para ser campeão", referiu o antigo avançado, que marcou 137 golos em 182 jogos pelo clube da Luz."O Benfica tem feito uma belíssima temporada. O Benfica está bem, tem feito bons jogos e tem sido muito regular. Temos muita convicção de que vai terminar bem, com o título. Sou mais um benfiquista a torcer para voltarmos a vencer o campeonato", acrescentou Jonas.O brasileiro não duvida que a equipa vai contar com a habitual paixão dos adeptos. "Principalmente à chegada aos estádios, sentíamos a onda vermelha, bem como nos jogos. A vibração dos adeptos era transportada para nós, quando íamos no autocarro. Espero que este ano também seja assim. Que o adepto apoie desde a chegada, ao aquecimento e durante os 90 minutos. A força dos adeptos é importante para conseguir vitórias. Há que acreditar com calma, que vamos marcar", explicou o jogador, que ganhou nove títulos ao serviço do Benfica: quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças.