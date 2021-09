Jonas analisa avançados do Benfica: «Têm muita qualidade»

Jonas visitou o centro de treinos do Benfica, onde reencontrou amigos e velhos conhecidos. O ex-avançado brasileiro contou à BTV que "matou a saudade".





"Estou muito feliz por estar de volta a um clube que amo, a um país que gosto muito e de rever os amigos. Vim resolver assuntos particulares e aproveitei para dar um abraço ao presidente Rui Costa, um grande amigo, para rever os amigos, conhecer os novos jogador, encontrar o mister, o Luisão, o Rui Braz... É bom matar essa saudade", começou por explicar.Luisão é um dos seus amigos mais próximos e Jonas torce pelo sucesso do ex-central nas atuais funções que desemepnha no clube. "É um grande amigo. Falámos antes de eu vir e ontem fomos jantar em família. Ele é uma figura do Benfica, uma lenda, partilhei muitos momentos bonitos com ele e aqui. É uma grande pessoa e um ser humano espectacular."O ex-jogador reencontrou também Jorge Jesus: "O mister é uma pessoa especial para mim, trabalhámos um ano aqui no Benfica, ele ajudou na minha contração, com o Rui Costa. Trocámos histórias boas daquela época, foi muito bom revê-lo", explica Jonas, adiantando que acompanha os jogos dos encarnados. "O início tem sido muito bonito e esperemos que continuem assim até ao final. Torcemos para o Benfica poder voltar a conquistar títulos."A finalizar, analisou os avançados dos encarnados: "Têm muita qualidade, são internacionais pelos seus países. Estão num belo clube, numa belíssima estrutura que os vai ajudar a evoluir. Torcemos para que façam muitos golos e para que tenham muito sucesso."