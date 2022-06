Jonas e a operação 'Fora de Jogo': «Querem esclarecimentos sobre os meus contratos com o Benfica»

Jonas, antigo avançado do Benfica falou esta quinta-feira em exclusivo à BTV, onde explicou os contornos da sua chegada conturbada a Portugal na última segunda-feira, onde foi retido no Aeroporto Humberto Delgado e constituído arguido no processo 'Fora de Jogo'. O ex-jogador nega qualquer ilegalidade e diz estar "pronto para esclarecer tudo o que as Finanças de Portugal acharem.""Antes de mais, dizer que está tudo bem. Saíram muitas coisas, o que é normal. Eu acabei por chegar na terça-feira, eu e a minha esposa, e quando cheguei ao aeroporto disseram-me para eu aguardar porque queriam falar comigo a respeito de algumas atualizações dos meus dados: a minha morada no Brasil, o meu telemóvel, porque eles ainda tinham os antigos de quando eu morava aqui, quando jogava no Benfica. Foi tudo muito tranquilo, até queria aproveitar para agradecer como fui tratado. Até fizeram alguma brincadeiras, uma era do Sporting. E foi isso. Nada que eu tivesse que ficar lá. O pessoal ligou-me a perguntar se eu estava preso, se estava tudo bem e eu disse: 'Estou a jantar, está tudo bem.' Está tudo bem. Foi mais atualização de dados. A respeito das Finanças, sim. Tem alguns esclarecimentos para serem dados a respeito dos meus contratos que eu fiz com o Benfica. Estou super aberto a isso, tanto eu como a minha família. O que precisarem de mim podem contar para todas as informações. Foi tudo tranquilo. Entrei tranquilamente no país e vou sair tranquilamente. [Pode sair de Portugal?] Daqui a dois dias volto para perto da minha família, no Brasil", começou por dizer o ex-avançado das águias."Durante a minha carreira nunca tive quaisquer problemas neste sentido. Tenho um irmão que é o meu advogado e que sempre fez os meus contratos, então estamos muito tranquilos e prontos para esclarecer tudo o que as Finanças de Portugal acharem o que tem de ser feito. Ilegalidades? Longe disso. É importante fazer os contratos sempre dentro da lei e em todos os clubes que eu passei foi tudo feito dessa maneira e no Benfica não foi diferente.""Não, espero que não afete nada. Os cinco anos que aqui estive nunca dei problemas. Sempre fui profissional, simples e tratei a maioria das pessoas quase sempre bem. Quero preservar essa imagem minha, não só para com os adeptos benfiquistas mas também com o povo português", terminou.Recorde-se que a operação 'Fora de Jogo' levou, a 4 de março de 2020, à constituição de 47 arguidos – 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares – entre os quais as SAD de Benfica, FC Porto e Sporting, Luís Filipe Viera, Pinto da Costa, Frederico Varandas, assim como os presidentes de Sp. Braga, V. Guimarães, Portimonense, Marítimo e Estoril. Jorge Mendes, dono da Gestifute, também foi constituído arguido. O Rio Ave também foi alvo de buscas, com as autoridades a procurarem os contratos do antigo treinador Pedro Martins.Em causa estão "suspeitas de negócios simulados entre clubes de futebol e terceiros". "Os valores rondarão os 15 milhões de euros. Os factos em investigação são suscetíveis de integrar crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais", explicou o DCIAP na altura.