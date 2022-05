Jonas retido no Aeroporto de Lisboa e constituído arguido no processo 'Fora de Jogo'

Jonas ficou esta segunda-feira retido no Aeroporto de Lisboa e foi constituído arguido no processo 'Fora de Jogo'. Segundo a CMTV, o antigo avançado do Benfica foi identificado pela Autoridade Tributária, quando chegava do Brasil, fazendo assim disparar um alerta da Interpol, que procurava identificar o seu paradeiro. A Jonas foi aplicada a medida de coação mais leve, de termo de identidade e residência.Recorde-se que a 4 de março de 2020, a operação 'Fora de Jogo' levou à constituição de 47 arguidos - agora 48 -, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, após buscas em várias entidades ligadas ao universo do futebol.