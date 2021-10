Jorge Jesus: «A ganhar 2-0 e 3-1, seja contra quem for, o Benfica não pode deixar-se empatar»

Na reação ao empate (3-3) em Guimarães, Jorge Jesus admitiu que o Benfica não teve capacidade para segurar a vantagem construída na primeira parte da partida referente à Allianz Cup.





"A segunda parte foi diferente. O V. Guimarães marcou e o Benfica não. Foi um excelente jogo. Com 6 golos e duas equipas que queriam ganhar. A ganhar 2-0 e 3-1, seja contra quem for, o Benfica não pode deixar-se empatar. O conteúdo do jogo do Benfica defensivamente é muito forte. O V. Guimarães tem algum mérito. O 3-2 é um grande cruzamento e um bom cabeceamento. Na segunda parte não fomos tão forte como na primeira, mas é normal, pois os jogadores começaram a ter falta de intensidade, não têm jogado tanto. Podíamos ter feito o 3-0, com o João Mário isolado ainda na 1.ª parte, mas sofremos o 2-1. São coisas normais do futebol", começou por analisar, em declarações à Sport TV."Seis golos não é muito normal. Tinha a ideia que o jogo ia ser lançado, com duas equipas que queriam ganhar e fazer golos. Isto é que é jogar. Não houve cá jogadores a cair para o chão. Nem o Benfica a ganhar fez isso. Isto é que é jogo, espetáculo, é o que os adeptos gostam. Isso para mim é o mais importante. Mas se fazes três golos tens de sair daqui com a vitória", acrescentou Jorge Jesus."O Benfica não conseguiu segurar. Faltou-nos intensidade na última meia hora. As modificações que fiz não ajudaram muito. O Diogo e o Rafa não conseguiram entrar no jogo. Começámos a perder qualidade da 1ª parte no ataque posicional e na saída forte no contragolpe. O V. Guimarães fez também por isso, com alterações e modificações táticas. Acabou o jogo com dois na frente. Não posso pedir um timeout, mandar parar o jogo, o Julian também não percebeu bem o que queria… Tudo isso desequilibrou a equipa defensivamente.""Para mim o que conta é que ainda temos uma palavra a dizer. O Benfica só está dependente dele. Se tivesse ganho praticamente estava assegurado. Ainda temos uma chance para chegar à final four. Deveríamos ter saído daqui com a vitória. O V. Guimarães fez muito para empatar e o Benfica não teve capacidade para segurar o resultado".