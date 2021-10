Jorge Jesus: «Não havia mais nada para arriscar»

As declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após triunfo suado por 1-0 na deslocação ao terreno do Vizela, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

"Esperava um jogo difícil e confirmou-se. O Vizela é uma equipa que aqui não perde. Defensivamente é muito compacta. Durante o jogo, o Benfica comandou mas não dominou. Não fomos uma equipa agressiva nas zonas de finalização. Com as mudanças que fui fazendo, acabámos com três jogadores a defender e todos a atacar, três não, com quatro. Nunca perdemos a identidade. Fizemos uma segunda parte com muita categoria, mas só marcámos um golo. É pouco, é verdade, mas também temos de dar mérito também a quem defende e ao Benfica. Arrisquei, não havia mais nada para arriscar. Voltámos à liderança, que é o nosso lugar e agora é desfrutar desta vitória", começou por dizer o técnico das águias, aos microfones da 'Sport TV'.

Alterações na equipa durante o jogo e anti-jogo do Vizela

"O jogo é que vai dizendo o que tens de fazer. O treinador tem de olhar e perceber o que tem de fazer, não pode ter ideias sem ter treinado. É um processo que temos treinado quando estamos no limite do risco. Surtiu efeito. É um grande cruzamento do Pizzi, que tem um primeiro passe de muita qualidade e é isso que o diferencia. Acreditei sempre no Rafa, que numa jogada rápida pudesse surpreender o adversário mas foi o contrário, foi na finalização. Parabéns aos adeptos, foi um jogo bonito. Parabéns também ao Vizela, foi uma equipa aguerrida, também fez um pouco de anti-jogo mas percebe-se. É um adversário mais fraco. Tentou cortar o nosso ímpeto com alguns jogadores no chão. Mas estas são algumas características do futebol português. Está enraizado. Vai demorar a mudar."

Mudança de 'chip' da Champions para o campeonato

"Nenhuma bateria carrega na totalidade, não é só os jogadores do Benfica. Quando vens de uma competição com a Champions, onde tens um jogo com 70 mil [adeptos] e depois chegas a um estádio, com muito carinho, mas é muito diferente. Isto é mental, não tens hipótese. Mas isso faz parte do que é o futebol", terminou.