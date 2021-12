Jorge Jesus acertou passo a Darwin

Darwin ouviu das boas de Jorge Jesus, logo ao minuto quatro, durante a marcação de um lançamento de linha lateral para o Sporting. O técnico do Benfica ficou irritado por o uruguaio não estar a cortar uma linha de passe para Neto e ‘deu na cabeça’ do avançado.Pizzi e Morato meteram as mãos à cabeça quando João Mário desperdiçou uma excelente oportunidade para marcar aos 61 minutos. Os jogadores estavam a aquecer, quando Adán travou o remate do colega e não conseguiram disfarçar a frustração.