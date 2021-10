Jesus e a eleição de Rui Costa: «Agora esperamos que o Benfica tenha estabilidade para poder reorganizar-se»

Jorge Jesus foi esta sexta-feira questionado sobre as eleições do Benfica, que ditaram a vitória de Rui Costa, e sobre o seu futuro.





"Tem influência na tranquilidade de qualquer equipa. O Benfica ao longo dos anos era um clube com segurança total em relação às suas direções e isso dava uma estabilidade muito grande às equipas. Os clubes que andam em eleições ano a ano acabam quase sempre por nunca ganhar nada. É um dado, é um facto e agora esperamos que o Benfica tenha estabilidade para poder reorganizar-se, sempre numa perspectiva de crescimento. E isso vai dar segurança para os próximos anos. Mas estamos todos dependentes de resultados", referiu o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal.Já quanto a uma possível renovação referiu: "O treinador vive de resultados, não é um tema para mim neste momento. O importante agora é criar estabilidade e condições, porque tenho-as neste clube, para que o Benfica continue num patamar de conquista de objetivos. O treinador vive em função de resultados, não são todos iguais, os créditos de uns são diferentes de outros pelo seu passado mas todos vivemos do dia a dia. Isto não é como começa, é como acaba. Neste momento não é tema".