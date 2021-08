Jorge Jesus após qualificação para o playoff da Champions: «Primeiro objetivo cumprido»

Jorge Jesus mostrou-se bastante satisfeito pelo triunfo (2-0) do Benfica frente ao Spartak Moscovo, no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Primeiro objetivo cumprido passar esta eliminatória para entrarmos no playoff, já sabemos o nosso adversário, que são os holandeses do PSV. Fizemos um grande jogo. A equipa soube usar o resultado do primeiro jogo. Para nós isto foi tudo novo. A ansiedade de ter o público aqui e este apoio magnífico", começou por dizer o técnico dos encarnados.





"Sabemos que é o PSV, mas ainda não analisei. Sábado temos o jogo com o Arouca e vamos preparmo-nos agora para esse jogo, que é o próximo.""Vamos fazer aquilo que temos feito, como fizemos na Moreira [de Cónegos], em Moscovo e como temos vindo a fazer. Teremos outros jogadores a participar no jogo para que estejam menos cansados", terminou.