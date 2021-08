Jorge Jesus baralhado com sistema tático

Jorge Jesus bateu quarta-feira o Spartak Moscovo de Rui Vitória (2-0) mas na flash interview acabou por protagonizar um momento caricato, onde de forma resumida colocou as equipas do técnico português a jogar... com doze em duelos anteriores.





Rui Vitória e Jorge Jesus foram ao centro do relvado e... não se cumprimentaram



"Nós trabalhámos a pensar que o Spartak Moscovo iria jogar num 4x2x3x1, mas depois comecei a pensar que o Rui [Vitória] quando jogou contra mim, jogou em 4x4x3… Em 4x3x4… Com uma linha de três médios por dentro, em 3x4x3… Baralhei-me um bocadinho com o sistema", admitiu Jesus, que voltou a ganhar ao ribatejano, depois de uma mão cheia de encontros sem conhecer o sabor da vitória.Desta feita, as águias estão com um pé e meio no playoff da Liga dos Campeões. A 2ª mão é no próximo dia 10.