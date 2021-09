Jorge Jesus: «Barcelona não passa do 8 para o 80 só por não ter Messi»

Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Barcelona, encontro da 2.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, agendado para amanhã no Estádio da Luz (20 horas). Questionado sobre se Esta é e a vez que tem "mais equipa" para fazer frente ao Barcelona, o técnico dos encarnados foi taxativo.





"Pomos essa questão porque o Barcelona continua a ser uma das equipas mais fortes da Europa, com jogo de nível muito alto e essa questão é porque hoje não tem Messi, mas não deixa de ser muito forte. Fiz três jogos contra o Barcelona, dois no Benfica e um no rival, e num deles o Messi já lá estava Se me disser que qualquer equipa do Mundo é mais forte com Messi, ninguém tem dúvidas. O Barcelona só perdeu um jogo, com o Bayern Munique. É por isso que não está tão forte? Não deixa de ser uma grande equipa. Amanhã vamos ter grandes dificuldades porque vamos encontrar uma equipa com grandes jogadores", afirmou.E prosseguiu: "Hoje olhamos para o Barcelona achando que não é tão forte porque o Messi não está. É verdade que sem Messi não estás tão forte. Mas o Barcelona não deixa de ser uma equipa muito forte, que tem como ambição ganhar esta Champions, porque além dele temos outros adversários, o Bayern Munique, pensa da mesma maneira. Não é uma equipa que passa do 8 para o 80 só por não ter Messi. Quando tinha Messi também perdeu com o Bayern Munique 8-2".