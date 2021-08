Jorge Jesus: «Benfica fez um grande jogo»

Jorge Jesus gostou da exibição do Benfica frente ao PSV (2-1), na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. À Eleven Sports, o treinador encarnado sublinhou que o triunfo deixa as águias mais perto da fase de grupos.





"Primeiro dizer que ganhámos a um grande equipa e que o Benfica fez um grande jogo. Há momentos em que as equipas não estão tão bem durante o jogo. Chama-se organização e desorganização. E quando estás desorganizado há um treinador para orientar a equipa. Não tem a ver com eu estar ou não contente com a equipa. Jogou muito bem. Só pode ganhar a esta equipa uma grande equipa. Queríamos vencer e foi isso que fizemos. Vamos para o segundo jogo com dois resultados, ganhar ou empatar, por isso está muito melhor do que quando começámos", começou por dizer.Sobre o maior número de perdas de bola registadas na segunda parte, Jesus frisou: "O que queremos é que o Benfica não perca tantos passes, tenha sempre qualidade de jogo, mas isso não existe no futebol, só na PlayStation ou em casa..."Jesus abordou ainda as dificuldades de Grimaldo em travar um dos atacantes do PSV: "Madueke joga sozinho, no drible, quando tem espaço desequilibra. Grimaldo esteve bem, trabalhámos para haver uma segunda ajuda e o jogo não correu tão bem ao Madueke, por isso saiu. Como disse antes, estas duas equipas já deviam estar na fase de grupos."