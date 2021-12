Jorge Jesus cancela treino do Benfica deste domingo

Jorge Jesus cancelou o treino que o Benfica tinha agendado para a tarde deste domingo e, desta forma, ao contrário do que estava inicialmente previsto, o plantel encarnado irá ter direito a três dias de folga nesta quadra natalícia - e no pós-derrota no Estádio do Dragão com o FC Porto.O regresso aos treinos fica então marcado para segunda-feira, encurtando para três o número de sessões de preparação para novo duelo com os dragões, desta feita referente à Liga Bwin, que está marcado para quinta-feira.