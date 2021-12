Jorge Jesus: «Carinho no Flamengo? Agora tenho de me concentrar é no Benfica»

Jorge Jesus foi confrontado com o carinho que tem recebido por parte dos adeptos do Flamengo, cuja equipa não tem treinador após o despedimento de Renato Gaúcho. O técnico do Benfica apontou ao futuro imediato na Luz e ao contrato que tem para cumprir até julho próximo."O meu foco, como é óbvio, é só um: o Benfica. Eu voltei ao Benfica passado oito anos, foi um clube que me fez feliz durante seis anos. Voltei porque os adeptos quiseram que eu voltasse. Agora é o inverso mas isso faz parte. Era pior se os adeptos dos clubes onde tenho trabalhado não gostassem do trabalho que realizei. O trabalho que realizei durante os 14 meses [no Flamengo] vai ficar sempre na história do meu currículo. Agora tenho de me concentrar é no Benfica, concentrar-me no contrato que acaba em julho. Isso é que é importante para mim", referiu em entrevista à TNT Sports.