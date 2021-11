Jorge Jesus: «Champions? Ando há muitos anos a sonhar com o troféu...»

Jorge Jesus considerou esta quinta-feira que espera um jogo "competitivo e difícil" frente ao Paços de Ferreira, amanhã, na Luz, para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, garantindo que só depois disso irá pensar no duelo de terça-feira em Barcelona, que será decisivo para o futuro das águias nas provas europeias da presente temporada."É um jogo de taça e tudo pode acontecer. São equipas do campeonato português que podem pensar que podem atingir e conquistar o troféu. É o sonho de todos os jogadores e treinadores. O Paços tem esse direito, de pensar que vai dificultar ao máximo o Benfica. Preparámo-nos de forma a poder fazer um excelente jogo, como fizemos com o Sp. Braga. Passar é o nosso grande objetivo. Vai ser competitivo e difícil para o Benfica. O Paços é organizado, sabe os momentos do jogo. Tem alguns jogadores internacionais, como o Eustáquio. É sempre mais difícil pois os treinadores portugueses sabem ter estratégias para anular o que as equipas têm de bom", começou por analisar.Na eliminatória anterior da Taça, contra o Trofense, o Benfica passou por dificuldades e ganhou no prolongamento, precisamente na véspera de uma jornada europeia que acabaria com goleada sofrida na Luz, diante do Bayern. Jorge Jesus garante que a equipa está preparada para responder bem contra o Paços e depois, na terça-feira, discutir a passagem aos 'oitavos' da Champions em Barcelona. "A calendarização e objetivos dos grandes pressupõem dificuldades em todas as provas. Se quiseres estar em todas para ganhar, sabes que há dificuldade. Tens de tomar decisões em função dos jogos. Qual é o mais importante? Para mim são os dois. Na Taça todos têm uma paixão antiga. No jogo da Champions, o primeiro grande objetivo do Benfica foi alcançado. À partida ninguém nos dava hipóteses de passar, com Barcelona e Bayern Munique, mas estamos a discutir a passagem contra o Barcelona e, como treinador do Benfica, sinto-me muito orgulhoso", explicou.Apesar de serem objetivos e competições distintas, Jorge Jesus afirmou que, se tivesse de optar e apostar todas as fichas de um jogo póquer num dos dois jogos, fá-lo-ia já amanhã contra o Paços. E explicou porquê: "gostei da expressão 'as fichas todas'... Sou um viciado em jogo e essas fichas é um tema giro para colocar neste momento. Primeiro penso no primeiro jogo. O Paços é com o objetivo de conquistar um troféu. O jogo da Champions é de passar. Conquistar esse troféu… podemos sonhar, ando há muitos anos a sonhar com ele. Mas é completamente diferente. Onde vou apostar as fichas todas, pois sei que estão disponíveis para poder apostar mais, vai ser amanhã."