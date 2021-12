Jorge Jesus: «Coates vai estar 15 dias sem jogar e o Lucas Veríssimo o ano todo»

Coates vai falhar o dérbi de amanhã com o Benfica (com covid-19) e Jorge Jesus abordou a ausência do jogador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã na Luz."Coates vai estar 15 dias sem jogar, e nós temos o Lucas [Veríssimo] o ano todo. Para mim não interessa quem possa jogar no Sporting e não interessa quem não pode jogar no Benfica", afirmou na conferência de imprensa."Não vou branquear o valor do Coates, porque tem importância coletiva e individualmente em todas as ações do jogo do Sportig. Mas ele está fora. Isso para os treinadores já não conta muito. Temos de contar com os que temos, como falei do Lucas... É nisso que projetamos o nosso trabalho. Agora não posso fingir ou tentar branquear o valor dos dois jogadores. Tem muita importância em todas as áreas do jogo do Sporting. Não tenho dúvidas sobre isso", assegurou.Questionado sobre os efeitos que a ausência do uruguaio terá nas suas escolhas, Jesus assegura que nada mudará. "Não vai ter influência nenhuma o facto do Coates não jogar. Ele [o avançado] já estava determinado durante estes quatro a cinco dias em que preparámos o jogo. O caso de Covid-19 do Coates só se soube há dois dias e nessa altura o jogador do Benfica já estava definido".