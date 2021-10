Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus com cautelas para o resto da época: «Para ganhar, temos de sofrer» “Todos os jogos do campeonato são difíceis”, sustenta o treinador das águias, que espera um jogo com poucos golos frente ao Estoril