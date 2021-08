Jorge Jesus: «Damos prioridade à Champions»

No lançamento do jogo de hoje frente ao Moreirense, da 1ª jornada da Liga Bwin, Jorge Jesus admitiu sem reservas que mantém o radar apontado à UEFA, onde está a meio da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Spartak Moscovo.

“A Champions é fundamental, não só desportiva mas também financeiramente. E nesta fase não tens muito tempo: ou consegues ou não consegues. Enquanto o campeonato não é assim. Iniciamos e, depois, temos 30 e tal jornadas para jogar. Estamos a dar prioridade aos jogos da Champions, para que a equipa possa fazer a segunda mão com aquela capacidade física do jogo em Moscovo”, explicou o treinador do Benfica, reconhecendo que, face a isso, fará algumas mudanças no onze ante o Moreirense. “Vou ver as indicações que os jogadores vão dar no treino desta tarde [ontem] e, amanhã [hoje], tomarei as devidas opções, mas o meu foco está mais virado para a 2ª mão”, vincou.

Sem lamúrias, Jesus frisou que ainda não tinha preparado nada para o jogo com o Moreirense, pois só treinaria com a equipa depois de falar aos jornalistas, mas revelou que isso é ultrapassado pela “vantagem” de jogadores e treinadores se conhecerem bem, o que torna tudo “mais fácil”. Prosseguindo sobre a pressão que se coloca sobre a equipa, depois de uma época de grande investimento e sem qualquer sucesso desportivo, JJ devolveu ao seu estilo.

“Pressão há sempre. Treinando e jogando numa grande equipa, como é a do Benfica, a pressão existe sempre para todos, treinadores e jogadores, porque a exigência é sempre a mesma: ganhar. Eu já não sei conviver com o contrário. Se me visse a trabalhar numa equipa que não tivesse pressão, não trabalhava, porque já não sei viver com a ausência deste fator que faz parte da minha vida desportiva como treinador. Isso, para nós, é sempre motivo de mais responsabilidade e não nos tira capacidades”, assegurou.

Depois, já em jeito de conclusão, Jorge Jesus fez uma análise ao Moreirense. E, apesar de ter admitido que dá preferência à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o treinador do Benfica reconheceu que o adversário minhoto vai colocar muitas dificuldades à sua equipa. Basta recordar que, na temporada passada, o Benfica foi a Moreira de Cónegos empatar a uma bola.

“Todos nós, os que conhecemos o campeonato português, sabemos que as equipas grandes têm dificuldade para trazer vitórias sempre que jogam em Moreira de Cónegos. E o Moreirense não mudou muito da época passada para esta. Mudou de treinador, mas no que diz respeito a jogadores não mudou muito. No onze só tem dois ou três que não faziam parte da equipa no ano passado. Sabemos que vamos ter um jogo difícil, até pelo que o Moreirense tem transmitido nos últimos anos”, rematou.

“Futebol sem adeptos não tem cabimento”

“Quem está neste mundo, sente que, sem adeptos, não tem muito cabimento”, afirmou Jorge Jesus sobre o regresso gradual do público às bancadas nacionais, garantindo que as cadeiras vazias notam-se com maior intensidade no Benfica: “Os adeptos são muito importantes nas nossas vitórias. Onde jogamos há sempre cerca de 70 ou 80 por cento de adeptos do Benfica. Amanhã [hoje] não pode ser assim, mas estamos todos muito felizes e desejosos de chegar à Luz, na terça-feira, e estarmos em contacto com os nossos adeptos.”

“Amigo do presidente Vieira”

Com Rui Costa presente na sala do hotel onde o Benfica se instalou em Braga – ali decorreu a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Moreirense –, Jorge Jesus foi questionado sobre Luís Filipe Vieira, mais concretamente sobre se estaria disponível para apoiá-lo caso este se recandidatasse à presidência. O treinador não respondeu diretamente à questão, mas reiterou a amizade que nutre pelo ex-presidente.

“ Já disse o que tinha a dizer sobre isso e não vou falar em questões que não têm nada a ver com o jogo de amanhã [hoje]. O que posso dizer é que continuarei a ser amigo do presidente Vieira. Independentemente do que possa acontecer, será sempre meu amigo. E tenho a certeza de que ele também sente isso em relação a mim”, afirmou Jesus, que já tinha dedicado a Vieira a sua quota parte da vitória em Moscovo.