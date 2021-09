Jorge Jesus: «Defesa do Barcelona? Koeman é que tem de partir a cabeça, não eu»

Questionado sobre os problemas que possam existir na defesa do Barcelona, Jorge Jesus chutou a questão para... Koeman. Afinal, explicou o treinador do Benfica na conferência de antevisão ao jogo com os catalães (amanhã, às 20 horas, no Estádio da Luz), o técnico da equipa espanhola é que terá de arranjar soluções.





"Esse momento de jogo não me preocupa nada. Quem tem de se preocupar com isso é o treinador do Barcelona. O que me preocupa é quando o Barcelona tiver bola, o ataque posicional, as saídas, a bola parada... Não estou preocupado quando a nossa equipa tiver bola porque aí é o treinador do Barcelona que tem de pensar e pensar como pode parar o Rafa, o Darwin... Ele é que tem de partir a cabeça toda e não eu", afirmou esta terça-feira.