Jorge Jesus: «Deixar o Barcelona fora da Champions seria um marco na minha carreira»

Jorge Jesus foi confrontado porse se mantém como treinador das águias caso falhe o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, respondendo com alguma ironia. O treinador amadorense, de 67 anos, sublinhou que seria um "marco" na carreira caso deixasse o Barcelona fora dos oitavos-de-final da prova."Está a colocar-se aqui uma situação se o Benfica não passa. É um objetivo que todos nós estávamos à espera de eliminar o Bayern Munique ou Barcelona para passarmos… Vamos ser realistas. Se o Benfica conseguir passar esta fase, é um marco muito importante na minha história como treinador: deixar uma equipa como o Barcelona de fora. Há 18 anos seguidos que o Barcelona não fica fora dos oitavos. Isso não é um sinal de responsabilidade mas é um objectivo", reiterou o técnico em conferência de imprensa, ideia que já tinha aflorado anteriormente."Este jogo pode trazer ao Benfica um êxito que à partida ninguém esperava: o facto de estar a discutir a passagem aos oitavos. Será sempre um êxito independentemente de tudo o que acontecer. O Benfica entra para a última jornada e já tem garantido um apuramento para outra prova. Passar aos oitavos-de-final com Bayern e Barcelona era um objetivo que acreditámos ser possível desde o primeiro. Não é sinal de pressão, nunca foi. O grande objetivo do Benfica foi conquistado: passámos à fase de grupos. Foi o primeiro grande objetivo que o Benfica conseguiu alcançar para que hoje estejamos a discutir uma possibilidade de passar aos oitavos-de-final da Champions", adiantou Jesus."A responsabilidade de ganhar amanhã sabemos que a equipa a tem. Só assim podemos ser apurados para os oitavos-de-final. Agora, o que é importante é destacar e reforçar que estamos a falar do ultimo jogo da fase de grupos numa situação em que o Benfica pode ser apurado num grupo com o Bayern e Barcelona. Isso é que tem relevo. Tudo o resto é secundário."