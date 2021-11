Jorge Jesus diz que falhanços de Seferovic e Bryan Ruiz não são comparáveis: «Ainda faltavam 9 jogos»

Jesus: «Não sei se alguém, nos últimos 10 ou 15 anos, ganhou dois jogos ao Barcelona na Champions» Jesus: «Não sei se alguém, nos últimos 10 ou 15 anos, ganhou dois jogos ao Barcelona na Champions»

Na conferência de antevisão ao Belenenses SAD-Benfica, Jorge Jesus foi convidado a comparar os falhanços de Seferovic diante do Barcelona e de Bryan Ruiz diante do Benfica, quando orientava o Sporting, em 2016. No entanto, o técnico encarnado falou em lances "diferentes"."Este foi aos 90'+3 minutos. Não são comparáveis. Ainda tinhas mais nove jogos, que o Sporting ganhou todos. Aqui só temos mais um jogo. Podíamos estar garantidos para passar aos oitavos da Champions. Volto a dizer, se houve dois jogos para a Champions e alguma equipa venceu dois jogos ao Barcelona. O Benfica esteve quase, empatou um e ganhou outro. Isto é que tem de se valorizar. Aquilo que o Benfica fez nos dois jogos com o Barcelona, não o que fez o Seferovic", disse o timoneiro das águias, abordando o jogo de amanhã:"Vamos esperar uma equipa defensivamente forte. Praticamente a defender com 5x4x1, tentando não dar muitos espaços à equipa do Benfica e fechando a largura. Procurando sempre o contra-ataque e surpreender de bola parada, o que é normal quando há esta diferença entre duas equipas. Em relação a mudar o foco, isso é um problema que não é meu. Todas as equipas que saem da Champions para os campeonatos têm esse problema. A adrenalina e o desgaste é completamente diferente, até para o treinador. A nossa mensagem é sempre essa, o foco, que é se calhar mais importante do que o jogo da Champions e tentar perceber os jogadores que ainda não tenham recuperado. Se assim acontecer, temos de lançar outros jogadores."Jorge Jesus reagiu ainda ao sorteios dos 'oitavos' da Taça de Portugal, que colocou Benfica e FC Porto frente a frente, e ao do playoff do Mundial'2022: "Não temos tido sorte nos sorteios, eles ficaram num dos grupos mais fortes da Champions e nós também. Tanto um como o outro não teve muita sorte. Portugal também não. Caso vença o primeiro, depois joga com a Itália. Às vezes as coisas difíceis são as mais fáceis. Se o sorteio ditou, temos de estar tranquilos. Com Bayern e Barcelona, 85% das pessoas achava que o Benfica não tinha chances, mas ainda tem."