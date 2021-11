Jorge Jesus revelou que a lesão de Lucas Veríssimo, que saiu de maca na 1.ª parte do Benfica-Sp. Braga, "é gravíssima"."Uma vitória brilhante do benfica, 6-1 ao Sp. Braga não é fácil. Recuperação na bola muito rápida. O Benfica foi crescendo com o golo. Foi quase tudo bom neste jogo. Infelizmente nem tudo foi bom. A lesão do Veríssimo é gravíssima. Fica o resultado, a forma como o Benfica acelerou o jogo. Baralhou a estrutura do Sp. Braga com golos de qualidade", começou por dizer o treinador à BTV.Recorde-se que também João Mário sai lesionado na 1.ª parte, sendo que Darwin foi substituído na 2.ª também com algumas queixas físicas.