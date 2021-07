Jorge Jesus e a 3.ª pré-eliminatória da Champions: «Queremos muito passar esta fase. É importante para todos nós»

O Benfica empatou este domingo frente ao Marselha (1-1), no Estádio da Luz, no último ensaio das águias antes do duelo com o Spartak Moscovo para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





No final da partida, Jorge Jesus sublinhou o grau de exigência que os dois últimos testes da pré-temporada frente ao Lille, atual campeão francês que hoje perdeu (0-2) com o FC Porto, e Marselha, respetivamente. O treinador das águais mostrou-se satisfeito com a preparação das águias para o arranque oficial da época e assumiu que a equipa irá "trabalhar" para mostrar-se forte na 3.ª pré-eliminatória da Champions, contra a equipa de Rui Vitória."Hoje havia a intenção de experimentarmos as duas formas de podermos jogar no futuro, não no imediato. Temos jogado em 4x4x2. Hoje jogamos noutro sistema, não é que a equipa não conheça porque jogamos quase toda a segunda volta assim. O treino é para isso mesmo. Gostei das duas partes. Foram dois jogos de um grau superior [Lille e Marselha]. Hoje até mais o Marselha. Temos de ser uma equipa agressiva. Eles não nos deixavam jogar. Agora, na Champions, quando entrarmos em campo não podemos deixar o adversário sair facilmente [da pressão]. Foi um bom treino. A ideia era essa, arranjarmos adversários que nos pusessem à prova nos dois últimos testes", afirmou o técnico das águias."Tivemos bem em termos defensivos, ofensivamente não fomos muito criadores. Não fomos a equipa que saiba puxar muito o jogo individualmente, tirando o Rafa. Faltou aqui jogador um de característcas especiais para isso, o Everton, que vai ajudar-nos imenso. A pouco e pouco, estamos a trabalhar para dia 4 [de agosto] e um duelo forte com um rival forte, o Spartak. Queremos muito passar esta fase. É importante para todos nós, Benfica. Temos de estar focados, trabalhámos muito bem nestas quatro semanas, ainda temos mais uma semana até ao jogo. Vamos melhorar e ter tempo agora para trabalhar a equipa para o Spartak", concluiu.